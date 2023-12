Clap de fin pour la Pro League version 2023. Une année à la trame narrative riche, du titre sur le gong de l’Antwerp à la renaissance du Sporting d’Anderlecht, en passant par les déboires du Standard. Toute histoire a ses acteurs. En voici cinq qui ont particulièrement pris la lumière ces douze derniers mois. S’il ne fallait en citer qu’un, ce serait peut-être lui. Propulsé capitaine dès son arrivée à l’Antwerp en juillet 2022, Toby Alderweireld a transcendé l’effectif de Mark Van Bommel.

Au point que le Great Old s’est offert le doublé Coupe – championnat au terme d’une saison 2022-2023 riche en rebondissements. Pas de quoi rassasier Alderweireld et ses coéquipiers, qui ont glané la Supercoupe au détriment de Malines. Serein, intransigeant défensivement et rarement pris en défaut, l’ancien (vraiment ?) Diable Rouge dirige cette saison encore l’une des meilleures arrière-gardes du pays. Lorsque c’est nécessaire, Toby enfile même son costume de buteur pour sauver des points précieu





RTBFsport » / 🏆 16. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Met dank aan Toby Alderweireld: Antwerp pakt alsnog punt tegen Westerlo na dolle slotfaseDe laatste thuismatch van het jaar heeft opnieuw geen zege opgeleverd voor Antwerp. Wel het nodige spektakel. Invaller Stassin leek Westerlo met twee goals de zege te schenken in Deurne-Noord, maar in een dolle slotfase, waarin Antwerp meer dan één keer had kunnen scoren, sleepte aanvoerder Alderweireld een punt uit de brand voor de kampioen: 2-2.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Max Verstappen conclut l'année 2023 avec une victoire à Abou DhabiMax Verstappen a remporté le GP d'Abou Dhabi, sa 19e victoire de la saison. Son équipier Sergio Perez n'a obtenu que 2 succès. Verstappen a établi de nombreux records et a dominé la saison.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Duel intense entre Bagnaia et Martin lors de la saison Moto GP 2023Retour sur la saison Moto GP 2023 marquée par un duel serré entre Pecco Bagnaia et Jorge Martin, ainsi que par la performance de KTM et Aprilia. La saison 2024 s'annonce encore plus complexe avec le brillant Marc Marquez sur Ducati et le retour en force de Honda.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Records battus par Red Bull en Formule 1 2023Red Bull et Max Verstappen ont dominé la saison de Formule 1 2023 en remportant 21 des 22 GP disputés. Ils ont établi de nombreux records, dont 95% des succès et 10 victoires consécutives pour Verstappen.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Record de solidarité pour Viva for Life 2023 : 8.466.888 euros récoltés grâce à votre générosité !Cette année encore, Viva for Life a pulvérisé les records en récoltant 8.466.888 euros traduisant un énorme élan de...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Recordaantal enkelbanden geplaatst in Vlaanderen in 2023Over heel 2023 zullen in Vlaanderen ongeveer 6.700 enkelbanden geplaatst zijn - een record. Dat heeft Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) zondag bekendgemaakt.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »