Clap de fin : Jelle Wallays met un terme à sa carrière à 34 ans

Jelle Wallays a mis un terme à sa carrière de cycliste professionnel à l'âge de 34 ans, a confirmé le coureur flandrien mercredi sur Instagram. Wallays a débuté sa carrière au sein de la structure de Sport Vlaanderen en 2011 avant de rejoindre Lotto Soudal en 2016. Depuis 2021, il roulait pour l'équipe française Cofidis.

'Une belle carrière avec des hauts et des bas mais le plaisir et la motivation ont toujours pris le dessus', a écrit Wallays sur Instagram. 'J'ai acquis beaucoup d'expérience et j'espère continuer à la partager auprès des jeunes et du monde des entreprises que ce soit dans ou en dehors du cyclisme. J'ai encore des objectifs sportifs dont je vous parlerai prochainement.

Jelle Wallays vindt geen nieuwe ploeg en zet noodgedwongen punt achter wielercarrière: "Ben klaar voor het volJelle Wallays neemt op 34-jarige leeftijd afscheid van het profpeloton. Wallays kreeg bij Cofidis geen contractverlenging en was dus op zoek naar een nieuwe ploeg, maar die zoektocht heeft hij stopgezet. Dat maakte de West-Vlaming woensdag zelf bekend op Instagram.

