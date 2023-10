City Pirates nu ook troosteloos laatste na zware nederlaag: “Een dramatische avond”

Met liefst acht nederlagen en een doelsaldo van -21 had City Pirates weinig tot geen adelbrieven voor te leggen in aanloop van de partij tegen Bocholter. Maar tegen de Limburgers zag het er nochtans niet slzecht uit voor de Piraten, die 0-1 voor kwamen. “We hadden zelfs de controle en gaven geen kansen weg”, zag Seraaj El Mokadem, die het tij evenwel zag keren na de rust.

“De tegengoals vielen weer te makkelijk, al speelde Cloodts een goeie partij. Maar niet fijn voor hem om weer vier goals te moeten slikken. We incasseren dit seizoen gewoon te makkelijk en creëren zelf te weinig. Ik ook, ja. Ik ben streng voor mezelf én voor de ploeg. Het werd dus weer een dramatische avond, want we moesten winnen om ietwat aansluiting te vinden met ploegen als Lyra-Lierse, Bocholt en Londerzeel.

Veel woorden, maar dus nog te weinig daden in Merksem. Hoe gaat dit City Pirates dit überhaupt nog rechtzetten? “Iedereen weet dat we inboetten aan kwaliteit. Anderzijds pakten we al eens zes op zes tegen twee goeie ploegen. Toen dachten we dat de trein was vertrokken. Het tegendeel was waar, het ging enkel nog bergaf. Aan het vertrouwen ligt het zeker niet, dus wellicht heeft de vorm er iets mee te maken. Het is en blijft leuk op training, en ook naast het veld. headtopics.com

Inmiddels komen ook alle ogen op coach Spencer Verbiest te staan na deze dramatische resultaten. “Geen steen naar hem of de staf”, aldus El Mokadem. “Deze groep moet maar eens ballen tonen en de kop ervoor leggen. Tegen Berchem moét er alvast worden gewonnen, we hebben geen keuze. En hopelijk volgen er nog voor Nieuwjaar meer punten”, besloot de duidelijk zwaar ontgoochelde El Mokadem.

