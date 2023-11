Cinq soirées pour profiter d’une baignade aux chandelles aux thermes de Spa !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Depuis un petit temps, les journées commencent à se raccourcir et l’obscurité est présente de plus en plus vite. Les Thermes de Spa vont en profiter pour organiser des baignades aux chandelles le temps de 5 soirées.

