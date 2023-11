Christian Beaufort, président d’honneur des Récalcitrants de Binche n’est plus : « Lors de notre centenaire,

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Le carnaval faisait partie intégrante de la vie de Christian Beaufort qui s’est éteint à l’âge de 87 ans des suites d’une longue maladie.

« J’espère que mesdames sont au courant aussi » : image surprise lors du match du Standard sur RTL sports, même les commentateurs ne s’y attendaient pas (vidéo) Impressionnant dispositif de secours : une explosion a eu lieu ce mercredi soir dans une maison de la rue Saint-Antoine à Mouscron, un homme a été brûlé au visage

La tempête Ciaran va frapper la Belgique : heure et endroits, dégâts, alerte orange, trains supprimés… « on ne sait jamais avec les tempêtes » « Sortez de chez moi, bon sang ! » : soirée cauchemardesque pour la femme de la star belge, « je vais vous le faire payer » (photos)Retrait des attributions de Véronique Houdy : « Lui enlever ses compétences, c’est peut-être aggraver son état de santé », dit Annie Cotton (UPM) headtopics.com

KMI waarschuwt voor stevige wind donderdag: code geel afgekondigdStormdepressie Ciarán zorgt donderdag voor een stevige zuidelijke en later zuidwestelijke wind. Er wordt een windkracht van 6 à 7 Beaufort in het binnenland en van 9 tot 10 Beaufort aan zee verwacht, meldt het KMI. Lire la suite ⮕

Duitse minister twijfelt aan uitfasering kolencentrales in 2030De Duitse minister van Financiën Christian Lindner twijfelt eraan dat Duitsland in 2030 kan stoppen met het opwekken van energie uit steenkool. Die vervroegde uitfasering van de steenkoolcentrales staat nochtans in het regeerakkoord van twee jaar geleden. Lire la suite ⮕

Réforme de l’orthographe: « On passe un temps incroyable à enseigner non pas la règle, mais des exceptions »Des dizaines de linguistes et enseignants ont signé une tribune titrée «Il est urgent de mettre à jour notre orthographe». Lire la suite ⮕