Chocolat Manon : l’origine d’un classique made in Belgium

Un célèbre chocolatier belge fête ses 110 ans cette année. Et sa renommée s’est notamment faite grâce au Manon. Une praline typiquement belge qui a traversé le temps en se réinventant. Il s’agit d’un enrobage de chocolat blanc à faire chavirer les gourmands, contenant une crème au beurre souvent aromatisée à la vanille ou au café, et, parfois, une noisette en son centre. Le Manon a évolué dans le temps.

A la moitié 20e siècle, de nombreux confiseurs enrobent leurs pralines de sucre, c’était le cas du Manon. La légende raconte que son nom est hommage à Suzanne, la fille de Jean Neuhaus, l’inventeur des pralines. L’enrobage de sucre est complexe et cher. Le Manon va radicalement changer en 1980 via un membre de la famille Leonidas.

