Chinese auto's scoren goed in vergelijkende tests

BYD begon als batterijproducent en bouwt 90 procent van alle onderdelen zelf. Chinese auto’s komen steeds vaker als beste uit vergelijkende tests wat goed nieuws is voor de consument. Het bezit/onderhoud van een eigen auto is de op één na grootste uitgavenpost in een gezin. Voor mij destijds de directe aanleiding om kritisch te gaan berichten over de voor- en nadelen van nieuwe auto’s en innovatieve technologieën, in de stille hoop goedgelovige consumenten te kunnen behoeden voor een miskoop.

Uit zowat alle onderzoeken blijkt dat de meeste mensen een nieuwe auto kopen op basis van emotionele overwegingen. Vraag particulieren hoeveel de TCO (Total Cost of Ownership) van hun auto bedraagt en ze bekijken je alsof ze het in Keulen horen donderen





Milieu-expert Pieter Leroy: ‘We zullen een vierde en zelfs een vijfde stikstofakkoord nodig hebben’Het stikstofakkoord is een non-akkoord, typerend voor het hele Vlaamse milieubeleid, zegt expert Pieter Leroy.

Vlaams Belang-voorzitter zet Frank Creyelman uit de partij vanwege banden met Chinese geheime dienstenVlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft Frank Creyelman uit de partij gezet nadat bewijs is geleverd dat Creyelman hand- en spandiensten heeft geleverd voor de Chinese geheime diensten. Creyelman werd gevraagd om de relaties tussen Europa en de Verenigde Staten onder druk te zetten en om een conferentie over Taiwan te verstoren.

Vrouw uit Texas moet naar andere staat voor abortus vanwege strenge wetgevingEen vrouw uit Texas moet naar een andere staat reizen vanwege de strenge abortuswetgeving in de Verenigde Staten. Haar kind heeft een fatale afwijking en na een juridische strijd zag de vrouw geen andere opties meer.

Kristof Clerix over Chinese spionage: ‘China wéét dat het Vlaams Belang goed zal scoren’Sinds een week is België in de ban van Chinagate, de onthulling van de relaties tussen Vlaams Belang-politicus Frank Creyelman en de Chinese geheime dienst. Knack-journalist Kristof Clerix volgt al bijna 20 jaar de activiteiten van buitenlandse geheime diensten in België op.

PSV Eindhoven overwintert voor het eerst in acht jaar in de Champions LeaguePSV Eindhoven overwintert voor het eerst in acht jaar in de Champions League dankzij een sensationele comeback van 2-0 naar 2-3 tegen FC Sevilla.

Duitsland, Nederland en België willen samen het WK voor vrouwen organiserenAls Duitsland, Nederland en België in 2027 samen het WK voor vrouwen mogen organiseren, zou dat bestaande stadionprojecten een duw in de rug kunnen geven. De WK- kandidatuur kreeg de sloganmee. Voor België zijn er vier kandidaat-speelsteden: Brussel (met het Lotto Park van Anderlecht), Gent, Genk en Charleroi. Maar RSC Anderlecht wacht nog op een akkoord van de gemeenteraad

