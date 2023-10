– Charles Leclerc hué par les fans mexicains après l’accrochage avec Pérez : 'Je n’avais pas de place'

Parti troisième, Max Verstappen signe un seizième succès cette saison, synonyme de record. Forcément, le Néerlandais était ravi à l’issue d’une nouvelle victoire. 'Ça a été incroyable. C’est dommage l’abandon de Sergio Pérez au premier virage mais les fans sont restés et ont été géniaux. On fait une saison incroyable, le rythme en course était à nouveau très bon ce dimanche.

J’adore venir ici, on a toujours de chouettes courses au Mexique. Ça a été un week-end difficile à Austin avec la disqualification. On démarre sixième et on termine deuxième, c’est un super résultat pour nous. Je ne pensais pas que ça allait tenir aussi longtemps avec les mediums, j’ai bien géré les gommes'. Hué par les fans suite à son accrochage avec le héros local, Charles Leclerc se défend.

