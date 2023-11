Charles III : un roi de transition ?

Pionnier de l’écologie, bâtisseur de villes, ouvert aux différentes religions, Charles III fête ses 75 ans. Très actif, il multiplie les initiatives en faveur des causes qu’il affectionne. Réussira-t-il à imprimer sa marque au cours de son règne tardif? Voici un portrait réalisé à l’occasion de son accession au trône le 8 septembre 2022. Septante ans et sept mois d’attente. Un record absolu: jamais un prince héritier n’aura attendu aussi longtemps avant de porter la couronne.

Jamais un monarque ne se sera autant préparé à assumer la fonction royale. Devenu roi à 73 ans, Charles III sera-t-il un souverain de transition? « Son règne sera forcément beaucoup plus court que celui d’Elizabeth II, mais cela ne signifie pas qu’il sera sans importance », estime l’écrivain Jean des Cars, auteur de plusieurs ouvrages sur la reine d’ Angleterre et la maison Windso

