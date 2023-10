Charleroi veut rebondir : « On doit vite se concentrer sur la Coupe de Belgique »

Ce n’était manifestement pas la soirée de Damien Marcq. Le grand défenseur central a raté un contrôle en plein rectangle après 6 minutes de jeu seulement, ceci avant de louper une relance un rien plus tard. À la demi-heure, il cédait sa place, victime de douleurs à l’arrière du mollet.

En venant ici à Eupen, nous caressions l’ambition de rejoindre les bons wagons. Je ne vais pas vous mentir, pour nous, il s’agit d’une cruelle désillusion ».Un coup dur dont il va falloir se remettre très vite. Mardi, un rendez-vous important attend les Zèbres : la Coupe de Belgique. Un objectif qui, chaque année est prioritaire, mais qui n’aboutit pas. Dès lors, cette saison, il devient central.

Charleroi et Tchalou passent en Coupe de Belgique sans jamais trembler : on veut unNos deux équipes de Ligue dames sont à une victoire d’une demi-finale qui les mettraient aux prises. Charleroi doit aller gagner à Anvers et Tchalou à Gand le week-end prochain. Lire la suite ⮕

– Coupe de Belgique : Croky Cup | Soumaré (RAAL) impatient de retrouver Anderlecht: «Une partieCe mardi, Mohamed Soumaré, sera heureux de retrouver Anderlecht, où il a été formé dix ans. Pour cette rencontre de Coupe de Belgique, l’attaquant de la RAAL garde l’espoir de réaliser cette fois, l’exploit face à ses anciennes couleurs. Lire la suite ⮕

football- coupe de belgique- union saint-Gilloise-Meux (Mercredi 15h) : Retour aux sources pour le gardienIl est l’invité incontournable de ce match de prestige. Formé en partie à Meux, Joachim Imbrechts, le second portier de l’Union Saint-Gilloise, est revenu sur son premier terrain de football pour un reportage familial exclusif. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique de basket : le Spirou Charleroi dernier qualifié, voici les affiches des quarts de finaleUn programme copieux et intéressant à plus d’un titre. Lire la suite ⮕

Football belge : D1A: Charleroi surpris par EupenLes Pandas ont mis fin à une série de six défaites en battant une équipe carolo qui leur a pourtant été supérieure avant le repos. Mais en football, il faut pouvoir marquer... Lire la suite ⮕

Eupen met fin à une série de six défaites et bat un Charleroi peu convaincantEn déplacement à Eupen, le Sporting de Charleroi s'est incliné (2-0) et n'a pas réussi à confirmer sa bonne forme après ses deux succès de rang (face à l'Antwerp et au RWDM). Au classement, et après avoir enchaîné six défaites de rang, Eupen retrouvait donc la voie du succès et une 10e place avec 13 points, à égalité avec les Zèbres, 11es. Lire la suite ⮕