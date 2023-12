Charleroi perd des points précieux et plonge dans la zone de relégation

Charleroi a perdu de nouveau points précieux ce samedi dans le cadre de la 19e journée de championnat. Battus à Saint-Trond, les Carolos ont même intégré la zone de relégation, à égalité de points avec le premier relégable. Plus encore que le résultat (1-0), c’est la manière qui inquiète, tout comme la phase négative dans laquelle l’équipe est plongée. Si les choses sont compliquées pour tout le monde dans le club en ce moment, on sent que la solidarité est encore là, malgré les tempêtes.

Damien Marcq a confié ses impressions à Erik Libois juste après le coup de sifflet final. S’il n’était pas ravi d’évoquer la situation de Felice Mazzu, il se montrait plutôt rassurant quant à l’avenir du coach. Damien Marcq analyse la rencontre à chaud : 'Les semaines se suivent et se ressemblent. En ressortant du match du Standard je suis passé aux micros de la presse avec beaucoup de satisfaction, mais ce soir c’est un peu plus compliqué parce qu’on retombe dans nos travers. On a du mal à exister collectivement. Surtout offensivemen





