Chantal Mouffe : la gauche doit provoquer le désir pour gouverner

Pour la philosophe belge, la gauche ne doit pas se contenter de défendre des idées si elle espère gouverner ; elle doit provoquer le désir. Avec Chantal Mouffe, théoricienne du politique, 80 ans, pas question de philosopher sans passer à l’action. Icône intellectuelle de la gauche européenne, elle a notamment inspiré les partis Podemos en Espagne ou La France insoumise en France. Après Pour un populisme de gauche, elle a publié au printemps La Révolution démocratique verte

. Objectif : mettre l’écologie au pouvoir. Dans son précédent livre, la philosophe belge démontrait que les arguments en politique ne fonctionnent pas de manière rationnelle. Pour faire changer d’avis, disait-elle devant le public des Inattendues de Tournai, à retrouver dans l’émission Dans quel monde on vit, il faut 'créer l’empathie. La gauche ne donne pas assez de place à la mobilisation des affects. Elle pense que les idées par elles-mêmes vont faire agir les gens, qu’elles ont une force intrinsèque. Mais non !' Quelle solution propose-t-elle alors ? La philosophe rappelle que les deux grandes passions politiques sont la peur et l’espoir. 'Présenter la bifurcation écologique comme étant une avancée démocratique la rendra désirable. Car l’idée démocratique a encore une grande force aujourd’hui.' C’est ce qui la pousse à dire qu’'il ne faut pas abandonner l’État : il faut l’occuper. Le mettre au service des demandes démocratique

