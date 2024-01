Changement de collecte des déchets ménagers à Namur

On a un reçu un toute-boîte qui indiquait que les déchets ménagers n'allaient plus être collectés devant chez nous à partir du 1er janvier', regrette Laurence, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. Depuis 2021, deux îlots de conteneurs enterrés ont été installés dans la rue Simone Veil, où vit notre témoin, en vue de collecter les déchets ménagers du quartier. Leur utilisation a jusqu’à présent été réservée aux habitants des immeubles à appartements de la rue.

Mais après avoir reçu un rapport positif de l’intercommunale BEP Environnement, la Ville de Namur a décidé d’élargir l’utilisation des conteneurs aux autres habitants. Certains riverains, comme Laurence, ne sont pas d’accord avec cette mesure.'Pour moi, c’est loin. J’ai 350 mètres à faire pour remonter la rue, qui en plus vient d’être mise à sens unique. Tout a été changé au niveau des sens de circulation avec les problèmes de la nationale 4, on doit faire tout un tour pour pouvoir y accéde





