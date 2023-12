Celstraffen uitgesproken tegen voormalige studenten betrokken bij moord op leraar Samuel Paty

Celstraffen van veertien maanden met uitstel tot zes maanden effectief onder elektronische enkelband. Dat zijn de straffen die vrijdag werden uitgesproken door een rechtbank in Parijs tegen zes voormalige studenten die terechtstonden voor hun betrokkenheid bij de moord op leraar Samuel Paty in 2020.

Paty, een 47-jarige leraar geschiedenis en aardrijkskunde, werd op 16 oktober 2020 bij zijn school in Conflans-Sainte-Honorine, in de agglomeratie van Parijs, neergestoken en onthoofd door Abdoullakh Anzorov, een Russische vluchteling van Tsjetsjeense afkomst. De geradicaliseerde islamist werd daarna door de politie doodgeschoten. Vijf minderjarigen, veertien en vijftien jaar oud op het moment van de feiten, verschenen voor de rechtbank vanwege bendevorming om geweld met verzwarende omstandigheden te plegen. Ze werden ervan beschuldigd dat ze op wacht stonden bij de school en Samuel Paty aanwezen aan de dader, tegen betaling





