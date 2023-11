Céline Dion voor het eerst in maanden weer in openbaar gezien

Céline bezocht maandagavond een ijshockeywedstrijd in Las Vegas, zo is te zien op de Instagrampagina van het communicatieteam van een Canadees hockeyteam. “Een aangenaam bezoek tijdens onze wedstrijd in Vegas gisteren. Dank je wel, Céline Dion, voor je vrijgevigheid. Het hele team was heel blij om jou en je familie te ontmoeten’, schrijft vicepresident Chantal Machabée.

Claudette, de zus van Céline, onthulde onlangs dat de zangeres nog steeds volop van het leven geniet. Ze zou zelfs denken aan een comeback. "Ze is totaal niet depressief en we komen hier wel weer uit", zo vertelde ze aan een Franse website.

