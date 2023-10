Cédric Montulet, le programmateur de spectacles de Cedrole, est le nouveau Prince carnaval d’Amay : « Je suis

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mais comment a-t-il fait ? Ce cycliste a une bien étrange façon de transporter des objets lourds à vélo, « l’homme au cou le plus fort de l’univers ! » (vidéo)Erin, 29 ans, fait une terrible découverte lors du mariage de sa meilleure amie: « J’ai tout de suite commencé à craindre le pire»

Une cliente s’énerve et la situation dégénère dans un Lidl belge : « Non, je ne suis pas calme… je veux récupérer mon argent, je ne viendrai plus ici ! » Freek n’en croit pas ses yeux lorsqu’il reçoit une amende de 179 euros et une facture de 211 euros… alors qu’il a été volé : « Faut-il 5 agents communaux pour ramasser un carton ? »Une jeune femme se fait voler son GSM dans le train en gare de Huy, deux jeunes poursuivent le voleur qui est arrêté headtopics.com

Le prince Laurent se confie : « Je n’ai jamais voulu de dotation, je voulais travailler, mais on m’en aLe prince Laurent, frère du roi Philippe, s’est confié sur son indépendance et sur ses activités. Lire la suite ⮕

Sergio La Valle veut des joueurs plus tueurs devant le but à Tamines avant de voir du beau jeu: «Si onLe nouveau coach de Tamines Sergio La Valle sait qu’il est temps de prendre de points et il est prêt à laisser tomber le beau jeu pour y arriver. Lire la suite ⮕

Élargissement de la taxe logement à Ciney pour les habitations inoccupées et négligées : « Cela nous permettraLe mardi 17 octobre, le conseil communal de Ciney s’est prononcé à l’unanimité sur le renforcement de la taxe annuelle sur les logements négligés et inoccupés. Lire la suite ⮕

Comment la NBA est devenue une ligue mondialeSi le monde est en train de conquérir la NBA, avec de nouvelles stars originaires de toute la planète, la NBA a choisi de conquérir le monde. Lire la suite ⮕

Le Bayern en plante 8 à Darmstadt, Harry Kane marque un but sensationnel du milieu de terrainLe Bayern Munich affrontait Darmstadt pour le compte de la 9e journée de Bundesliga. Le club bavarois s’est imposé 8-0.... Lire la suite ⮕