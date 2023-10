Ce restaurant vous fera payer 20€ par client absent : « Pas sûr que ce soit légal, mais je comprends »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.juin, il propose une formule à volonté à choisir parmi 80 plats. Et cela, pendant… cinq heures. Le forfait est de 37,50€ par personne. « Le succès est incroyable.

Breath play: « Se priver de respirer pour jouir n’est pas la meilleure des idées » (chronique)Etranglements, bouche entravée, breath play… Des pratiques «à la limite» qui excitent les adeptes du sexe étouffant. Lire la suite ⮕

De l’Afrique à Jurbise, l’amour d’Annie et Pierre n’a pas de frontièrePierre Belsacq et son épouse Annie Lecomte se sont mariés le 28 juillet 1973 et ont fêté leurs cinquante ans de mariage. Lire la suite ⮕

Nous n’avons pas à rougir de notre école, mais il reste du travailQue retenir de la visite de travail de la ministre de l’Éducation, Caroline Désir, au Québec ? Lire la suite ⮕

Caroline Désir : « Nous n’avons pas à rougir de ce que nous faisons dans nos écoles »Au terme d’une visite de quatre jours au Québec, la ministre socialiste de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles a ramené quelques bonnes pratiques à (peut-être) importer chez nous, mais a surtout eu la confirmation que le harcèlement, le décrochage scolaire ou la pénurie des enseignants frappent partout. Lire la suite ⮕

L’école de Villers-le-Bouillet sera rénovée énergétiquement, mais pas avant 2025Un auteur de projet va être désigné pour faire la rénovation énergétique de l’école de Villers-le-Bouillet. Un gros subside permettrait de faire des transformations, mais rien ne se fera avant 2025. Lire la suite ⮕

Les Francs Borains se font dépasser par Beveren et marquent le pasDéfaits à Beveren, les Francs Borains reculent dans le classement. Ils tenteront de se refaire une santé en coupe de Belgique, dans un match où ils ont moins à perdre, à Saint-Trond. Lire la suite ⮕