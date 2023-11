Ce que les smartphones font aux cerveaux des jeunes: « Même pendant l’amour, ils n’arrivent plus à se concentrer »

Les smartphones affectent la concentration et la mémoire, surtout chez les jeunes et les enfants. Avec quelles conséquences pour la «génération écran»?

Sans nous en rendre compte, nous consultons notre smartphone quatre-vingts fois par jour en moyenne, soit trois heures et cinq minutes. Chez les jeunes Belges, cela peut grimper. Ce n’est plus nous mais l’intelligence artificielle qui détermine comment nous utilisons notre temps. Des milliers de produits et de services sollicitent notre attention en permanence. Auparavant, c’était avec des boutons “cliquer ici”.

ChatGPT, notre nouveau meilleur ami ? La simulation des émotions, prochain enjeu de l’intelligence artificiellesur Instagram, les X-posts (les anciens Tweets) et les vidéos TikTok, plusieurs études montrent que les enfants en âge scolaire éprouvent de plus en plus dede l’enseignement et d’échanger ordinateurs portables et tablettes contre des manuels scolaires, du papier et des stylos. headtopics.com

«La Suède a pris la bonne décision, estime Theo Compernolle, la seule compatible avec la science. En principe, les logiciels didactiques de qualité, accompagnés par des enseignants compétents en informatique, permettent d’individualiser le processus et le rythme d’apprentissage des enfants.

Contrairement au reste de notre cerveau, notre cerveau pensant ne peut faire qu’une seule chose à la fois. Parfois, ce «chunk brain» est d’origine génétique, comme dans le cas du«Même le professeur le plus enthousiaste ne pourra gagner la bataille contre l’attractivité des réseaux antisociaux, assure Theo Compernolle. headtopics.com

