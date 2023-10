Ce dimanche, on recule d’une heure : 10 questions pour tout comprendre au changement d’heure

Le changement d’heure, et le système actuel d’avoir une heure d’été et une heure d’hiver, est une ancienne tradition qui date de la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, il est de plus en plus critiqué et certains pays l’ont déjà abandonné.

La fin du changement d’heure, c’est pour quand ? Un texte a été voté en 2019 par le Parlement européen : on ne changerait plus d’heure nulle part dans l’UE mais les membres pourraient chacun choisir de garder l’heure d’été ou l’heure d’hiver, à condition de se coordonner entre eux pour ne pas trop compliquer la vie des citoyens et le marché économique commun.

