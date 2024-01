Caroline Gennez prête serment en tant que ministre de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes

Caroline Gennez (Vooruit) prête serment en tant que ministre de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes. Le président du parti, Conner Rousseau, a surpris tout le monde, y compris elle, avec son choix d'une 'femme plus âgée', rit la Gennez âgée de 48 ans. Depuis vingt-six ans, elle se bat dans la rue de la Loi : cela a commencé à la fin du gouvernement Dehaene, en tant que présidente nationale des Jeunes socialistes.

Gennez connaît tous les recoins de la rue de la Loi. Mais aujourd'hui, elle tourne son regard vers le monde. Maintenant que la Belgique préside l'UE pendant six mois, elle participe à la définition de la politique européenne en matière de coopération au développement et de solidarité avec le Sud global. Est-ce que cela intéresse encore le Flamand moyen ? Autrefois, '0,7 % du PIB pour la coopération au développement' était une demande politique importante. Maintenant, même la Semaine la plus chaude de la VRT ne donne plus ses recettes au Sud, mais à des initiatives sociales dans le pays





