Caroline Gennez ministre de la Coopération au développement (Vooruit) : pour Gaza on doit négocier avec l’Etat Palestinien, mais pas avec le Hamas

Les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles jeudi, ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet de la détérioration de la situation humanitaire à Gaza. Ils ont appelé à l’établissement de 'couloirs humanitaires' et de 'pauses' pour répondre aux besoins humanitaires. Le Conseil européen a exprimé sa plus vive inquiétude concernant la dégradation de la situation humanitaire à Gaza.

Caroline Gennez commente la situation en disant : 'Il est évident que nous surveillons de près nos projets à Gaza. Dans les semaines à venir, je travaillerai en collaboration avec mes collègues européens pour évaluer de manière approfondie les dommages causés aux infrastructures soutenues par la solidarité internationale et leur impact sur nos projets de développement.

