Carlos Alcaraz, le prodige annoncé

Le jour de ses 18 ans, Carlos Alcaraz affronte Rafael Nadal à Madrid, après être devenu le plus jeune vainqueur d’un match en Masters 1000.Carlos Alcaraz n’a que 20 ans mais fait déjà office de successeur le plus crédible à l’ère du «Big Three». Histoire d’un prodige annoncé. On appelle ça le poids de l’histoire. Il se porte à bout de bras, au point de parfois faire trembler les mains quand le court semble ouvert vers un point déjà gagné.

Il alourdit les jambes, même celles qui semblent programmées pour ne jamais flancher. Carlos Alcaraz Garfia a tout pour faire contrepoids. Quand il se présente sur le court Philippe-Chatrier, le 9 juin dernier, l’Espagnol a déjà un tournoi du Grand Chelem dans la besace, conquis avec ses poignets d’artiste et ses jambes de marathonie





