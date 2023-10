Carl Hoefkens : 'Le Standard n'aurait pas pu plus mal jouer en première mi-temps, je ne veux jamais plus voir ça'

Carl Hoefkens, l'entraîneur du Standard, était assez déçu après la défaite des Liégeois à Gand (3-1) ce dimanche dans le cadre de la 12e journée de Pro League. Après leur 13/15, les Rouches sont retombés dans leurs travers et ont sombré en première période, au cours de laquelle ils ont encaissé 3 buts en l'espace de 7 minutes.

'La première mi-temps a été très compliquée pour nous, on n'aurait pas pu plus mal jouer, a développé Carl Hoefkens en conférence de presse après la rencontre. Je ne veux jamais plus voir ça. J'étais fâché, frustré, ce n'était pas notre football, nulle part. Je voulais voir une réaction en deuxième mi-temps, individuelle et collective.

Carl Hoefkens : 'Je veux voir un Standard dominant, même en déplacement à Gand'Bien des choses ont changé ces dernières semaines en bord de Meuse. Le Standard a retrouvé des couleurs. Un rouge... Lire la suite ⮕

Standard : aucune surprise dans le onze de départ liégeois (direct audio et commenté 18h30)Après avoir renversé Anderlecht dans le Clasico le week-end dernier, le Standard retrouve un nouveau gros morceau avec un... Lire la suite ⮕

Direct audio et commenté Gand - Standard : 0-0, aucune surprise dans le onze de départ liégeoisAprès avoir renversé Anderlecht dans le Clasico le week-end dernier, le Standard retrouve un nouveau gros morceau avec un... Lire la suite ⮕

Direct audio et commenté Gand - Standard : 3-1, Wilfried Kanga rend espoir aux LiégeoisAprès avoir renversé Anderlecht dans le Clasico le week-end dernier, le Standard retrouve un nouveau gros morceau avec un... Lire la suite ⮕

Arnaud Bodart se confie avant le déplacement à La Gantoise : « Le Standard a plus de qualités que la saisonAvant le déplacement de ce dimanche (18h30) à Gand, Arnaud Bodart évoque en exclusivité de nombreux sujets: le mercato du Standard, son niveau actuel, l’engagement de Carl Hoefkens, ses contacts avec Toulouse et l’ambition du top 6. Lire la suite ⮕

– OHL : Dreyer égalise d’une frappe puissante (direct, 1-1)Battus lors du Clasico au Standard, les Bruxellois vont tenter de reprendre leur marche en avant. Lire la suite ⮕