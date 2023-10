Carine Thibaut, nouvelle directrice francophone d'Amnesty International

Criminologue et assistante sociale de formation, Carine Thibault est déjà passée par plusieurs organisations gouvernementales. Elle a ainsi notamment fait ses armes chez Greenpeace en tant que conseillère politique et porte-parole, où elle s'est régulièrement exprimée sur les enjeux climatiques.

11, où elle a sensibilisé la société civile aux enjeux des migrations et des droits des femmes entre autres. Auparavant, Carine Thibaut a également œuvré à l'international avec Médecins du Monde en Haïti, en Uruguay et en Argentine, où ses missions visaient à défendre les droits des femmes et l'accès à un avortement sûr et légal.