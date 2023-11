Carbone a rendu une copie parfaite avec Fontaine : «Cette fois, ça a tourné pour moi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Gilly, Ransart, MSM Collège, Fontaine, Trazegnies, Frasnes, Montignies et Farciennes sur le pont en Coupe du Hainaut ce 1er novembreStilmant avant RWDM - Olympic de Charleroi en 1/16es de finale de la Coupe de Belgique : «C’était inhumain de nous licencier à ce moment-là»

Basket– Eurocup : Basket (Eurocup): les matches face aux Israéliennes de Ramla définitivement annulés pourLes Namuroises poursuivent leur campagne européenne cette semaine en accueillant les Portugaises de Benfica mercredi soir. Lire la suite ⮕

Prévisions météo: un avertissement jaune à venir cette semaine, les Belges invités 'à la prudence'Une alerte jaune au vent a été émise par l'IRM pour la journée de jeudi, à l'approche de la tempête Ciaràn. Lire la suite ⮕

Les prix des denrées alimentaires progressent plus que l’inflationCette hausse est d'autant plus marquée dans les pays les plus pauvres ou en développement, puisque 60 à 80% d'entre eux, selon les catégories, voient les Lire la suite ⮕

l’équipe type : Notre équipe type de la 10e journée en P1 : un joueur d’Ethe est notre homme du week-endVoici les 11 meilleurs joueurs de cette journée. Lire la suite ⮕

– Coupe du Hainaut : Gilly, Ransart, MSM Collège, Fontaine, Trazegnies, Frasnes, Montignies etPlusieurs de nos clubs régionaux encore engagés en Coupe du Hainaut disputeront un tour d’alignement en ce mercredi de Toussaint. Un derby carolo sera notamment au programme. Lire la suite ⮕

Des Loups éliminés avec les honneurs: les bulletins de la RAAL contre AnderlechtLa RAAL n’a pas à rougir de son élimination en Coupe de Belgique, ce mardi. La meute a fait honneur à une assistance des grands soirs. Retrouvez, ci-dessous, les bulletins de la RAAL. Lire la suite ⮕