Canadese premier Justin Trudeau onder vuur voor “toondoof” Halloween-kostuum van zoon: “Waanzinnig ongepast”

Op foto’s op de sociale media van Trudeau is te zien hoe de Canadese premier poseert met zijn 9-jarige zoon Hadrien, wiens hoofd afgehakt lijkt. “Niets houdt Hadrien tegen om snoep te gaan verzamelen, maar hij lijkt iets vergeten te zijn”, grapt Trudeau.

Zijn volgers wijzen erop dat het wel lijkt “alsof Trudeau iets vergeten is: dat er nog maar een paar weken geleden baby’s en mensen onthoofd werden” in Israël, en dat “kinderen hun hoofd eraf wordt geblazen in Palestina”.

Volgens de politieke commentator Tyler Popp is de foot van Trudeau dan ook "toondoof". Anderen omschreven de kiekjes als "misselijkmakend en respectloos", "waanzinnig ongepast", en getuigen van "een ongelooflijke ongevoeligheid".

