Camp de réfugiés de Jabaliya: l'Onu dénonce une nouvelle 'atrocité' à Gaza

'C'est simplement la dernière atrocité en date frappant les habitants de Gaza où les combats sont entrés dans une phase encore plus terrifiante, avec des conséquences humanitaires de plus en plus épouvantables', a-t-il déclaré dans un communiqué.

'A Gaza, des femmes, des enfants et des hommes meurent de faim, sont traumatisés et tués dans des bombardements. Ils ont perdu toute foi en l'humanité et tout espoir dans l'avenir', a insisté Martin Griffiths, de retour d'un déplacement en Israël et en Cisjordanie, tout en répétant sa condamnation des attaques 'brutales' du Hamas du 7 octobre. 'Pendant ce temps, le monde semble incapable, voire réticent à agir.

