Cameron Puertas, d’inconnu à meilleur donneur d’assists au monde

Arrivé sur la pointe des pieds en janvier 2022, Cameron Puertas a dû se contenter d’un temps de jeu limité la saison passée, avant de véritablement exploser lors de celle-ci. Ce jeudi, Cameron Puertas s’est transformé en sauveur de l’Union Saint-Gilloise. Le joueur Suisse a transformé le penalty obtenu par Loïc Lapoussin, mais il a surtout distillé la passe décisive sur le but de Christian Burgess. 'C’était un coup franc dangereux.

Cet assist est d’ailleurs son 12e de la saison en 16 matches. De quoi lui permettre d’être le meilleur donneur de passes dé au monde si on regarde sur Transfermarkt le top 10 des championnats avec les coupes nationales et internationales. Dans ce classement, on retrouve deux Belges avec le brugeois Maxime De Cuyper (8 assists) et Johan Bakayoko (7 assists). Si on regarde les cinq grands championnats, le leader se nomme Florian Wirtz.

