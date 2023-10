Caillassage de bus, Fabio Grosso en sang : que s’est-il vraiment passé avant OM-OL ?

Un dérapage de quelques 'supporters' qui risque de faire couler pas mal d’encre. Dimanche soir, alors que le bouillant duel entre l’OM et l’OL s’annonçait, les bus de l’équipe lyonnaise ont été violemment pris à partie. Dans la foulée, il a été décidé que le match serait reporté. Alors, que s’est-il vraiment passé ? On tente de faire le point. 19h45, dimanche soir.

Fabio Grosso, touché à la tête, qui apparaît avec un imposant bandage blanc sur le crâne. Il aurait été sévèrement heurté par une cannette de bière. Reste désormais à connaître les conséquences de cette annulation.

Marseille/Lyon reporté après le caillassage du bus lyonnais et la blessure de GrossoLa rencontre entre Marseille et Lyon, comptant pour la 10e journée du championnat de France de football, n'aura pas lieu dimanche après les incidents survenus devant le stade avant le match. Le bus de Lyon a été caillassé lors du trajet vers le Stade Vélodrome et l'entraîneur lyonnais Fabio Gross a été blessé au visage. Lire la suite ⮕

Le bus de Lyon caillassé avant le match contre Marseille, Fabio Grosso blessé à la têteLe bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche avant le match contre l'Olympique de... Lire la suite ⮕

OL reporté : le bus de Lyon caillassé à Marseille, Fabio Grosso blessé à la tête'Des actes inadmissibles' : le match entre Marseille et Lyon a été annulé ce dimanche après les incidents en amont de la... Lire la suite ⮕

OL reporté : le bus de Lyon caillassé à Marseille, Fabio Grosso blessé à la têteLe bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche avant le match contre l'Olympique de... Lire la suite ⮕

Le bus de Lyon caillassé avant le match contre Marseille, Grosso blesséLe bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche (20h45) avant le match contre l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, et l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été blessé selon des médias. Lire la suite ⮕

Le bus de Lyon caillassé avant l’olympico, Fabio Grosso blessé : le match à Marseille est annuléLe bus qui amenait les joueurs lyonnais au Vélodrome à Marseille a été caillassé. L’entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été touché au visage par un projectile. Lire la suite ⮕