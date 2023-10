«Ça, je n’aime pas»: saisi par Jill Vandermeulen, Olivier Schoonejans tombe et finit à terre dans «Le grand

Ce jeudi soir, RTL-TVI proposait une émission spéciale, « Le Grand Frisson d’Halloween », présentée par Jill Vandermeulen, et qui est à revoir sur RTLplay. Au cours de la soirée, on a pu voir Jill, très motivée à effrayer ses collègues de RTL.

Benjamin Maréchal, Sandrine Dans et Olivier Schoonejans en ont fait les frais ! Alors qu’ils pensaient enregistrer une séquence pour des nouveaux produits du Télévie, les trois visages de RTL ont été plongés dans le noir, avant que Jill ne surgisse.

sudinfo_be »

'Au secours': Olivier Schoonejans, piégé par Jill Vandermeulen, tombe de peur dans Le Grand Frisson dCe jeudi soir, juste après le RTLinfo 19h, attendez-vous à vivre 'Le Grand Frisson'. Une soirée évènement. 'Le Grand Frisson d'Halloween' présenté par Jill Vandermeulen. Lire la suite ⮕

«C’était flippant»: Jill Vandermeulen raconte une des expériences «les plus effrayantes de sa vie» survenueCe jeudi soir, Jill Vandermeulen nous retrace son périple aux États-Unis pour Halloween, où elle a notamment pu visiter la vraie maison de «The Conjuring». Lire la suite ⮕

«Le grand frisson d’Halloween»: une fête qui vaut 10 milliards de dollarsÀ quelques jours du 31 octobre, Jill Vandermeulen présente cette émission spéciale Halloween. L’occasion de nous pencher sur le succès de cette célébration outre-Atlantique. Lire la suite ⮕

