«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo)

Ce vendredi 27 octobre, Alix Battard présentait son dernier RTL Info sur RTL-TVI. Le début du RTL Info Bienvenue a été très chargé en émotions, avec la météo d’Emilie Dupuis, qui s’est terminée par une belle déclaration pour Alix Battard. En fin de journal, Alix Battard a tenu à adresser un message à ses fidèles téléspectateurs. « Je tourne une très belle page de ma carrière.

Ça a été un immense privilège de vous accompagner chaque midi, une immense fierté de porter tout le travail de la rédaction. Je voudrais remercier chaque personne, tous métiers confondus. Merci à tous ceux qui ont cru en moi. Je suis très heureuse de démarrer de nouveaux projets, mais je chérirai pour toujours ces instants passés avec vous ici. Bien s’informer nous rend libre, c’est la clé pour comprendre le monde.

