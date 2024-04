Buurtbewoners openen 'George's Bar' op Nieuw Zuid

Op de hoek van de Jan Vanhoenackerstraat op Nieuw Zuid openen buurtbewoners George en Barth deze week de deuren van ‘George’s Bar’. In het pand waar eerder ‘den Tripel’ huisde, tracht het duo het . Oekraïense vluchtelingen bedanken stad en burgemeester met traditioneel, vergulde paasei: “We willen onze dankbaarheid tonen” Een paasei, verguld met 24 karaat bladgoud, en binnenin boodschappen van hoop.

Nieuw Zuid viert Pasen met buurtfeest op PanamarenkopleinProjectontwikkelaar Triple Living en het buurtcomité van Nieuw Zuid organiseren op maandag 1 april een paasfeest op en rond het Panamarenkoplein. Tot groot jolijt van de jongste bewoners brengt de paashaas een bezoekje aan de buurt.

Nieuw digibankpunt geopend in Mechelen-ZuidIn Lokaal Dienstencentrum Den Abeel in Mechelen-Zuid werd woensdag het nieuwste digibankpunt geopend. Bij zo’n digibankpunt kunnen mensen terecht als ze vragen hebben over computers, gsm’s of digitale toepassingen.

Ontbijt- en lunchzaak Barchel heropent deuren in nieuw pand op Nieuw Zuid: “Alle ingrediënten in huis voor eenNa een afwezigheid van bijna negen maanden opent ontbijt- en lunchzaak op dinsdag 19 maart opnieuw zijn deuren in de Jos Smolderenstraat op Nieuw Zuid. Eigenares Sofie De Paep (35) is uitermate enthousiast over het nieuwe hoofdstuk van haar geesteskind.

Bus stort van brug in Zuid-Afrika: 45 doden, enkel jongen van 8 overleeftIn Zuid-Afrika is een bus van een brug gestort, daarbij zijn al zeker 44 inzittenden en de chauffeur om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Transport.

Bus stort van brug in Zuid-Afrika: minstens 45 doden, alleen jongen van 8 overleeft rampIn Zuid-Afrika is een bus van een brug gestort, daarbij zijn al zeker 45 inzittenden om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Transport.

Bus stort van brug in Zuid-Afrika: minstens 45 dodenIn Zuid-Afrika is een bus van een brug gestort, daarbij zijn al zeker 45 inzittenden om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Transport.

