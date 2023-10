Burgess bevrijdt Union in slotminuut

’t Is nog niet wat Union ervan verwacht had. Vorig seizoen snelden de Brusselaars naar groepswinst in de Europa League en telden ze nu al negen op negen. Dit keer verloopt het een pak moeizamer. De ambitie om te overwinteren in de Europa League leek 80 minuten lang ver weg. Dat Liverpool favoriet was in de groep was meteen na de loting al duidelijk, maar voor de tweede plaats leek het in groep E nochtans open te liggen.

Union speelde nochtans niet slecht in Brussel. Met de steun van zo’n 11.000 fans begonnen de Unionisten goed aan de wedstrijd. De twee ploegen met een coach gevormd in een Red Bull-ploeg brachten zoals verwacht veel intensiteit en direct voetbal, wat een aangename eerste helft opleverde. Na vijf minuten bokste Union een fantastische aanval in elkaar. Amoura ging op snelheid zijn tegenstander voorbij en vond Puertas.

Alleen kon aan de overkant hetzelfde gezegd worden van Ljubicic en Usor. Vooral Burgess had het knap lastig met het duo van LASK. In sprintduels moest hij telkens zijn meerdere erkennen. De Oostenrijkers waren met vertrouwen afgezakt naar België nadat ze in de competitie hadden gewonnen van RB Salzburg en dat was er aan te zien. Union wilde veel balbezit in het Lotto Park, maar dat lukte niet. headtopics.com

Union eiste wel steeds meer balbezit op, maar opnieuw leverde dat te weinig kansen op. Blessin bracht na meer dan een maand blessureleed dan maar Dennis Eckert Ayensa tussen de lijnen voor Rodriguez, maar ook de Duitser kon geen grote kans versieren. Dan moest het maar via een penalty, al vaker het succesrecept van Union gebleken dit seizoen. Lapoussin lokte de elfmeter uit, Puertas trapte de 1–1 tegen de netten.

Inbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-wedstrijdClub Brugge wil crisis bezweren: ‘Het is nu aan ons om terug te vechten’Lotte Kopecky verscheurd tussen Tour en Olympische SpelenHet was knokken tot de laatste seconde, maar Union heeft tegen LASK Linz zijn eerste zege gepakt …Club Brugge weet weer wat winnen is na de 3 op 15 in de Jupiler Pro League. headtopics.com

Lire la suite:

destandaard »

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel. Lire la suite ⮕

Direct vidéo, audio et commenté : Union Saint-Gilloise - LASK, 1-1 Puertas égalise sur penaltyCe jeudi soir, l’Union accueille LASK en poules d’Europa League au Lotto Park avec l’ambition de décrocher sa... Lire la suite ⮕

Menée, l’Union Saint-Gilloise arrache la victoire dans les arrêts de jeu face à LASKPour la 3e journée d’Europa League, l’Union Saint-Gilloise accueille LASK au Lotto Park. Mené la plupart du match,... Lire la suite ⮕

Beraadgeslagen beweegt tegelijk vooruit en achteruitHet beweegt, op het nieuwe album van Beraadgeslagen, en het is smullen voor oud én jong. Lire la suite ⮕

De Croo houdt het schip nog drijvende, maar het is compleet stuurloosFuncties dienen niet om politici te ‘belonen’, schrijft Marc Reynebeau. Ministers moeten aan politiek doen, maar die ambitie heeft Open VLD nu opgegeven. Lire la suite ⮕

Het Arabisch antisemitisme kwam er door het zionisme, niet omgekeerdIn de Arabische wereld is er pas sprake van echt ­antisemitisme sinds de Palestijnse Nakba, schrijft Geert Vervaele. Lire la suite ⮕