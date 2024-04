Burgemeester van Medellín legt verbod op prostitutie op

De burgemeester van de tweede grootste stad in Colombia heeft een verbod op prostitutie opgelegd nadat een Amerikaanse toerist betrapt werd met twee meisjes van 12 en 13 jaar oud. Federico Gutiérrez, de burgemeester van Medellín, heeft een verbod van zes maanden opgelegd in de wijken van Provenza en El Poblado. Die twee staan bekend om hun trendy bars en clubs en worden vaak bezocht door toeristen.

Maar de buurten zijn door de jaren ook bekend geworden bij sekswerkers die er opzoek gaan naar internationale klanten. Volgens de burgemeester zijn er nu ook criminele organisaties aan het werk die kinderen uitbuiten en hen in de prostitutie dwingen. “We moeten de controle over dit gebied terugkrijgen”, zei hij. “Het is ook heel belangrijk voor ons om de gemeenschap te beschermen

