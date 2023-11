Burgemeester De Wever herhaalt oproep om leger in te zetten in Antwerpen: “Grote bezorgdheid bij Joodse gemeen

De Wever benadrukte op Radio 1 dat er een grote bezorgdheid en angst leeft in Antwerpen omwille van het conflict tussen Israël en Hamas. Vooral dan bij de Joodse gemeenschap. “Ik denk niet dat mensen die pro-Palestina zijn vandaag moeten vrezen voor hun leven of door terroristen aangevallen te worden”, zegt De Wever.

Er zijn al verschillende incidenten geweest in Antwerpen sinds de aanval van Hamas in Israël. “Gelukkig zijn het tot nu toe niet meer dan incidenten, het gaat over pesterijen en vandalisme”, verduidelijkt hij. “Die zijn bijvoorbeeld gericht naar handelszaken van mensen die niets met dat conflict te maken hebben, maar wel als doelwit gekozen worden. Dat is schrijnend.” De burgemeester wil waakzaam zijn.

De Wever vindt het onbegrijpelijk dat ons land het leger niet inzet in deze situatie. “In Frankrijk is dat onmiddellijk gebeurd. Dat is de normaalste zaak van de wereld. De federale politie heeft geen reserves, dus structureel kunnen ze niemand extra sturen naar Antwerpen. Dat is dan maar zo. Men heeft wel de kracht van Defensie, maar men wil die dan niet inzetten in eigen land. Ik snap dat helemaal niet.” In 2015 werd het leger ingezet na de aanslagen in Parijs. headtopics.com

De Wever zegt te begrijpen dat Israël zich wil verdedigen tegen de terreur van Hamas, maar “een oorlog is net wat zij wilden”. “Hamas heeft die oorlog uitgelokt en Israël trapt in de val. Ze willen Israël opnieuw voor decennialang isoleren, het antisemitisme aanwakkeren en islamistische terreur uitlokken. De reactie van Israël is dus zo fout als het maar kan zijn, maar ik begrijp het natuurlijk wel.

