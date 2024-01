Burgemeester Bart De Wever, één jaar na dood van Firdaous (11) in Merksem: “Vreselijke moord was een wake-upcall” Het bijzondere leven van ‘Hotel Romantiek’-deelneemster Greet (73) uit Lier : “In de Provence was ik zo gelukkig met mijn man” Burgemeester Bart De Wever, één jaar na dood van Firdaous (11) in Merksem: “Vreselijke moord was een wake-upcall” Dag op dag één jaar geleden viel het eerste onschuldige slachtoffer van drugsgeweld in Antwerpen te betreuren.

De 11-jarige Firdaous werd dodelijk geraakt toen gangsters haar ouderlijke woning in … ALLEMAAL ANTWERPEN. “Als kunstenaar heb je een beeld in je hoofd, maar wat voor je verschijnt, is toch compleet verschillend” Elke weekdag plukken onze reporter en fotograaf een toevallige voorbijganger van straat voor een fijn gesprek. Want iedereen heeft een verhaal. En zeker in Antwerpen. Vandaag: Marcel Claes (65





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bart De Wever: l'homme qui domine la vie politique belgeDans cet article, nous explorons la personnalité et l'influence de Bart De Wever, président de la N-VA, sur la politique belge. Nous examinons également ses déguisements et sa popularité en tant que politicien flamand.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Pourquoi Bart De Wever dit toujours qu’il va partir, mais qu’il est toujours làIl va partir depuis des lustres. C’est imminent. Quinze ans plus tard, Bart De Wever est encore là dans la pleine lumière de l’éminence.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Bart De Wever: “Beter stoppen dan in zee met een figuur als Dewinter”Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Burgemeester De Wever reageert op “crapuleus gedrag” tijdens woelige Antwerpse nacht: “Kwalijke traditie”Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) kijkt terug op een bruisende feestnacht in zijn stad, maar is gefrustreerd dat relschoppers opnieuw enkele wijken op stelten zetten. De “kwalijke traditie” van nieuwjaarsrellen toont volgens de burgemeester de noodzaak aan van het preventieve huisarrest, dat hij oplegde aan 31 jongeren.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Twee meisjes en 29 jongens krijgen preventief huisarrest tijdens oudjaar in AntwerpenNet als vorig jaar krijgen enkele Antwerpse jongeren een preventief huisarrest opgelegd tijdens de eindejaarsfeesten. Dat bevestigt het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Het gaat om 31 jongeren die eerder al overlast pleegden, onder wie twee meisjes. “Het gaat om profielen die gekend zijn voor zware feiten”, stelt De Wever.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

De Wever garandeert geen samenwerking met Vlaams Belang in Vlaamse regeringN-VA-voorzitter Bart De Wever "zal garanderen" dat hij niet met het Vlaams Belang in een Vlaamse regering stapt als de voorzitters van CD&V en Open VLD "garanderen dat ze nooit nog met een Vlaamse minderheid gaan regeren federaal". Dat heeft hij vrijdagavond gezegd in De Afspraak. De aantijgingen van Chinese spionage vindt hij ernstig, maar tegelijkertijd "niets nieuws".

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »