Buitengewoon veel doelpunten bij Reet tegen Nielse B

Lars Verbruggen maakte drie doelpuntenen Egon De Prest, Ymen Cras, Tibo Scheldeman, Jelle Serrien, Deryan Spiessens, Ruben Steenackers, Jarni Van Den Bogaert, Tjimmy Van Kerchove and Toby Vertommen kregen er ieder één.

In de volgende wedstrijd speelt Reet op zondag 5 november om 15 uur, in een uitwedstrijd, tegen Maccabi. Nielse B ontvangt zaterdag 4 november om 19.30 uur Oppuurs B. Grote stakingsbereidheid bij Mechelse buschauffeurs nadat De Lijn plannen voor stelplaatsen en onderhoudscentra bekendmaakt

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Alarmerende hoeveelheden PFAS gevonden in Terhaagse kleiputten: burgemeester verbiedt eten van vis, gebruik vijverwater en zwemmen headtopics.com

Onder de titel Getuigenissen publiceert Louis Schoofs een nieuw boek waarin hij de evolutie van de KMO in Vlaanderen schetst. Het is het relaas van 36 ondernemers die uitgebreid vertellen over hun … Bijna 60.000 volgers en een filmpje dat al meer dan 11 miljoen keer bekeken is: Liam Vandeleur uit Rumst maakt furore op TikTok. Niet slecht voor een dj van… 8 jaar.Maandagochtend ontstond ter hoogte van de Pierstraat-Eikenstraat in Reet (Rumst) naast de klassieke rij aan auto’s ook een file fietsers. Het bleek om een actie van de plaatselijke N-VA-afdeling te …K. Schelle Sport maakt tegen K.F.C. Volh.

Barcelona thuis onderuit tegen Real MadridBarcelona en Real Madrid speelden vanmiddag in het bijzijn van Rolling Stones Mick Jagger en Ron Wood hun Clasico. Madrid won dankzij Jude Bellingham. Lire la suite ⮕

STVV houdt buit tegen RWDM thuis na dol slotSTVV heeft op de twaalfde speeldag van de Jupiler Pro League een nipte zege geboekt tegen RWDM. Na een weinig opbeurende prestatie wonnen De Kanaries met 2-1 dankzij een late treffer van Daiki Hashioka. In de stand is STVV nu negende met 16 punten. RWDM is elfde met 13 stuks. Lire la suite ⮕

Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht bekijkt juridische stappen tegen fusieBurgerbeweging Hart voor Zwijndrecht zegt dat het bekijkt welke juridische stappen mogelijk zijn tegen “de ondemocratische en slecht gemotiveerde beslissing tot fusie”. Lire la suite ⮕

Lintse ploeg AR Nickske FC voetbalt tegen BV’s tijdens benefiet: “Voor Loïc en zijn strijd tegen leukemie”Zaalvoetbalploeg AR Nickske FC uit Lint mag woensdag de schoenen aantrekken voor een wedstrijd tegen een team BV’s. “Een kind hoort niet tegen kanker te vechten”, zegt Sören Steegmans van de Lintse club. Lire la suite ⮕

Opluchting bij Lyra-Lierse na winst in derby tegen Berchem SportLyra-Lierse startte het seizoen zonder glans. Een overvolle ziekenboeg en de nodige pech zorgden ervoor dat het tij dringend moest keren. De Pallieters mogen zich optrekken aan de derbyzege op het veld van Berchem Sport. Lire la suite ⮕

Dessel Sport maakt het verschil in de tweede helft tegen KVK TienenDessel Sport won de thuiswedstrijd tegen KVK Tienen zaterdag. Het duel eindigde op 2-1. Lire la suite ⮕