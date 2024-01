Bruxelles manque de juges de paix. Si aucune solution n’est rapidement trouvée, deux, voire trois des 26 cantons judiciaires que compte la région bruxelloise pourraient se retrouver sans justice de paix en septembre. La justice bruxelloise manque de candidats pour occuper ces fonctions de juge de paix. Elle ne trouve plus non plus assez de juges de paix suppléants, c’est-à-dire des avocats qui occupent la fonction temporairement.

C’est ce qu’indiquent les Présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt. D’après ces Présidents des tribunaux de première instance, ces problèmes ont déjà été soulevés à plusieurs reprises auprès du cabinet, mais leurs questions et propositions sont restées sans réponse. 'La date butoir est là', fait remarquer Anne Dessy, la Présidente du tribunal de première instance francophone de Bruxelles





