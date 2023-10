Brussels Airport doit à nouveau fermer une piste pour effectuer des travaux d'entretien

L'année dernière, la piste 25L/07R a accueilli 30% de tous les vols à l'arrivée et au départ de l'aéroport, principalement des atterrissages en provenance de l'est. En juin, une nouvelle couche d'asphalte a été posée en certains endroits de la partie centrale de la piste, qui a été fermée pendant plusieurs heures par jour.

'Il a été décidé, à la suite d'une inspection plus approfondie, d'effectuer également des travaux d'entretien sur les parties restantes de cette piste', rapporte le site batc.be. 'Ces travaux ont pour but de continuer à garantir la sécurité et le bon déroulement des opérations, notamment en vue de la prochaine saison hivernale.

