Brussels Airlines présente son nouvel uniforme plus inclusif. Les hommes peuvent désormais se maquiller et les hôtesses peuvent porter une cravate. La compagnie aérienne belge Brussels Airlines permet plus de diversité de genre dans l'apparence de son personnel. Une hôtesse qui porte une cravate au lieu d'une écharpe et qui n'est pas maquillée ? C'est possible à partir du 1er mars sur un vol de Brussels Airlines.

La compagnie aérienne belge a présenté jeudi ses nouveaux uniformes et guide de style pour son personnel de cabine, ses pilotes et ses employés d'aéroport. Ils ont plus d'options pour s'habiller de manière neutre en termes de genre. Gabrielle Szwarcenberg, une étudiante en master à l'académie de mode d'Anvers, a conçu les nouveaux uniformes en bleu marine avec des détails couleur champagne, en tenant compte de la durabilité et de la diversité de genre. Pour la première fois, le personnel peut choisir parmi plusieurs articles neutres en termes de genre, tels qu'un col roulé et des baskets. Les hommes et les femmes peuvent choisir parmi la même ligne de sacs





