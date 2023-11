Brussels Airlines accueille son nouvel avion, l’A320neo

La compagnie aérienne Brussels Airlines a accueilli mercredi son premier A320neo flambant neuf. L’avion a atterri vers 13h00 à Brussels Airport. Ces prochains mois, arriveront quatre appareils de ce type.

'L’A320neo fait partie de la stratégie de renouvellement de la flotte de Brussels Airlines, qui vise à exploiter les avions les plus récents, les plus avancés sur le plan technologique et les plus efficaces, pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable', explique la compagnie. 'L’A320neo de Brussels Airlines dispose d’une classe unique de 180 sièges.

Action spontanée des douaniers à Brussels Airport lundi matinDes douaniers ont mené une action spontanée lundi matin à Brussels Airport, a indiqué l'aéroport à l'agence Belga, confirmant une information de RTL. Elle a entraîné des files importantes pour les voyageurs qui souhaitaient quitter l'aéroport mais n'a pas eu d'impact opérationnel. Lire la suite ⮕

Une peine de 36 mois de prison pour un « passeur » intercepté avec 1,2 kilo d’héroïne à Brussels AirportL’individu avait été interpellé alors qu’il tentait de faire entrer 1,2 kilogramme d’héroïne en Belgique. Son avocat a sollicité une peine plus clémente. Lire la suite ⮕

Le festival « Bruxelles sur Scènes » remonte sur les planches dès mercrediLe festival « Bruxelles sur Scènes », organisé par l’office du tourisme bruxellois visit.brussels et la Commission communautaire française (Cocof), lève le rideau ce mercredi. Lire la suite ⮕

Le festival 'Bruxelles sur Scènes' remonte sur les planches dès mercrediLe festival 'Bruxelles sur Scènes', organisé par l'office du tourisme bruxellois visit.brussels et la Commission communautaire française (Cocof), lèvera le rideau dès mercredi. Lire la suite ⮕

Rivaux éphémères, fraternité éternelle; le duel inoubliable des Amkouy: «C’était laIndépendamment du résultat du match entre le Sporting B et Berchem Brussels, les émotions étaient reines. Hassan et Aïssa Amkouy, T1 des deux équipes respectives, ont pris du plaisir à s’affronter pour la première fois de leur carrière. Lire la suite ⮕

Rekenhof schetst ontnuchterend beeld van Brusselse overheidsfinanciën: “Hoe kan het dat deze ellende jaar na jHet Rekenhof heeft dinsdag het 28ste Brusselboek gepubliceerd, de jaarlijkse doorlichting van de overheidsfinanciën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarin wordt een ontnuchterend beeld geschetst van de Brusselse begroting, waarbij de schulden jaar na jaar “aanzienlijk” blijven stijgen. Lire la suite ⮕