Bruce Springsteen slaat zijn prijzen op: waarom je bij The Boss in 2024 meer betaalt voor minder optredens

01-11-23 19:43:00 Nieuwsblad_be

Bruce Springsteen (74) keert terug naar België. Net als afgelopen zomer staat hij volgend jaar op 2 juli in het festivalpark van Werchter. Alleen, deze keer zijn de tickets tot 35,5 euro duurder dan in 2024 – in ruil voor minder optredens, bovendien. Oorzaak? 5.000 minder bezoekers.