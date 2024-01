Britse parlementsleden keuren wetsvoorstel goed om migranten naar Rwanda te sturen

De Britse parlementsleden hebben dinsdag in derde lezing het controversiële wetsvoorstel goedgekeurd om migranten die illegaal het land binnenkomen naar Rwanda te sturen. Het gaat om een politieke overwinning voor premier Rishi Sunak, die ook binnen de meerderheid tegenstand kreeg.Tijdens de tweede stemming in het House of Commons, het Lagerhuis, stemden 320 parlementsleden voor de wet en 276 tegen.

De wet wordt nu naar het House of Lords, het Hogerhuis, gestuurd, waar het ook nog moet worden goedgekeurd. Het plan om illegale bootvluchtelingen naar Rwanda te sturen, ongeacht hun afkomst, om er asiel aan te vragen, werd in april 2022 aangekondigd door toenmalig premier Boris Johnson. De meest recente versie van het wetsvoorstel dat nu werd goedgekeurd, houdt rekening met commentaren van de Britse hoogste rechtbank, die oordeelde dat het illegaal was vanwege risico’s voor de veiligheid van migranten die naar het Afrikaanse land worden gestuur





