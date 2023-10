Brian Riemer toujours amer après le Clasico : 'L’intérêt du VAR est de gérer le match avec équité…'

Le Sporting d’Anderlecht reçoit OHL ce samedi dans le cadre de la douzième journée de Pro League. La première rencontre après le scénario catastrophe qu’ont connu les Mauves face au Standard le week-end dernier. Une rencontre encore dans toutes les têtes, et surtout dans celle du coach anderlechtois, Brian Riemer, qui n’a pas encore tout à fait tout digéré, malgré sa volonté de clore le dossier.

Je ne pense pas que cet objectif ait été atteint le week-end dernier.' Dès lundi il a fallu se tourner vers l’avenir, et l’avenir c’est OHL ce samedi : 'Je me souviens quand je suis arrivé ici, c’était une équipe qui aimait garder le ballon et créer le jeu. Désormais, je vois une équipe qui essaie d’être plus directe sans pour autant jouer la possession à tout prix.

