Brede consensus op EU-top om Oekraïne ook komende jaren financieel te steunen

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Europese Centrale Bank laat de rente, na reeks rentestijgingen, ongewijzigdDe Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rentetarieven ongewijzigd. Dat hebben de centrale bankiers van de eurozone donderdag in Frankfurt beslist.

Bel20 kneusje van Europese beurzenDe Bel20 presteert sinds het begin van dit jaar ondermaats tegenover de rest van Europa. Te rentegevoelig, geen technologie en zwaargewichten die het laten afweten, vormen de oorzaak.

Nieuwe generatie Chinese elektrische auto's scoort even goed op crashtests als Europese topmerkenDe tijd dat er gelachen werd met Chinese auto's – "Made in China" – is voorbij. Uit de Euro NCAP-crashtests blijkt dat de bekendste merken en modellen uit het Aziatische land zelfs even betrouwbaar en veilig zijn als Europese wagens.

Jan Balliauw: 'We vergeten de oorlog in Oekraïne, net nu er harder wordt gevochten dan ooit'Er is tijdens 608 dagen oorlog in Oekraïene niet eerder zo hevig gevochten als nu. Rusland is met een offensief bezig in het oosten van het land. Net nu de Westerse aandacht voor het conflict verslapt.

EU wil bewijzen dat ze twee oorlogen tegelijk aankanDe Europese leiders wilden bewijzen dat de oorlog tussen Hamas en Israël de aandacht niet wegtrekt van Oekraïne. Ze beloven Zelensky alle mogelijke steun. Maar de Hongaarse premier Orban en nu ook zijn Slovaakse collega Fico spelen stoorzender.

Poetin meent dat hij aan het winnen is, ook diplomatiekHet lenteoffensief van Oekraïne is nu vijf maanden bezig. Een doorslaggevend succes lijkt het niet, er vallen nog elke dag honderden doden. Intussen is er in de VS steeds meer twijfel over de steun aan het land en loopt Poetin vrolijk handjes te schudden met de Chinese leider Xi Jinping.