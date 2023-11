Zelensky is “oorlogsmoeheid” van het Westen beu: “Niemand gelooft in onze overwinning als ik”Bruce Springsteen slaat zijn prijzen op: waarom je bij The Boss in 2024 meer betaalt voor minder optredens

Dit verandert op 1 november: hogere uitkeringen en pensioenen, geen papieren verkeersboetes voor wie eBox gebruikt en belangrijke vernieuwing op huurmarkt Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Wat als jouw boom op het huis van buren valt? Is álles verzekerd tegen stormweer? En wanneer geldt het ‘verhaalrecht’?Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Burgemeester Eddy Bevers reageert op geweld na jaarmarkt: “Het gebeurde zonder aanleiding, een onbegrijpelijkeDe gewelddadige feiten die zich tijdens de jaarmarkt hebben afgespeeld hebben ook bij burgemeester Eddy Bevers (N-VA) indruk gemaakt. Hij spreekt van een onbegrijpelijke daad, die niet te tolereren valt. “Deze daad van zinloos geweld is diep te betreuren en zal niet onbestraft blijven”, zegt hij. Lire la suite ⮕

Braziliaanse leger wordt ingezet in strijd tegen georganiseerde misdaad: “Geweld verergert met de dag”De Braziliaanse regering heeft woensdag de opdracht gegeven tot de inzet van soldaten op verschillende luchthavens en havens in het hele land. Het betreft “een geïntegreerde operatie om de georganiseerde misdaad te bestrijden”, meldt de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. Lire la suite ⮕

Op zoek naar moordenaar van advocate: ‘Hij leek een duivenmelker, maar met een pistool’De moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen blijft spoorloos. Geen enkele getuige herkende hem, en zijn robotfoto brengt geen soelaas. Op verschillende plaatsen is er verhoogde waakzaamheid. Lire la suite ⮕

Uitdaging aanvaard: een perfecte omelet bakken + een perfecte vegan variantEen winnend recept vinden voor een oerklassieker is een plezier. Maar als de plantaardige variant al even perfect blijkt, is het dubbel feest. Onder het motto twinning is winning zoekt Barbara Serulus twee keer naar de ultieme bereidingswijze, met vallen en opstaan onderweg. Deze week deelt ze haar queeste naar de perfecte Franse omelet. Lire la suite ⮕

“Een hond ­zorgde op mijn veertiende voor een levenslange angstpsychose”Ik zou zo graag een hondenman zijn. Dat andere mensen over mij zeggen: met mensen heeft hij het moeilijk, maar Nico en honden, dat is iets heel bijzonders. Ik zelf zie dat voor mij als een scene uit de nog te maken film The dogwhisperer. Lire la suite ⮕

Gezin wil ‘hartje in het zand’-selfie maken op het strand, maar onstuimige golf gooit roet in het etenWie hip en trendy wil zijn, moet tijdens een bezoekje aan het strand een ‘hartje in het zand’-selfie nemen. Je maakt gewoonweg een putje in de vorm van een hart in het zand, legt je smartphone erin terwijl die aan het filmen is, en poseren maar. Lire la suite ⮕