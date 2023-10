Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in keuken

Kunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: “Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten”

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld.

De Garage in Mechelen wordt 'Kunsthal'In de zoektocht naar extra ruimte voor de lokale academie, stelde de stad aanvankelijk voor om de ruimte van De Garage beschikbaar te stellen. De nakende sluiting stuitte op protest van kunstenaars en sympathisanten, die de centraal gelegen plek wilden behouden voor hedendaagse kunst.

Kunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: "Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten"Kunsthal Mechelen, zo heet de nieuwe werking voor hedendaagse kunst in de Dijlestad. De komende jaren strekt ze zich uit naar verschillende ruimtes, waaronder De Garage en de tentoonstellingszalen in het Cultuurcentrum.

Elektrische fiets gestolen uit gemeenschappelijke bergingIn een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen ging een dief ervandoor met een elektrische fiets.

Voorwaardelijke celstraf van vijf jaar voor schutter en slachtoffer na ripdeal aan Papenhofpark: "Dit is een gTwee jongemannen uit Mechelen en Vilvoorde werden door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar met probatie-uitstel. Begin dit jaar spraken de twee met elkaar af voor een drugsdeal aan het Papenhofpark in Mechelen, maar dat draaide uit op een schietpartij waarbij een van hen geraakt werd in het been.

Twee doden bij uitslaande brand in GeraardsbergenIn Geraardsbergen zijn bij een uitslaande brand twee dodelijke slachtoffers gevallen. Een 82-jarige vrouw en een man van rond de 30 jaar overleefden de brand niet. Buurtbewoners werden geëvacueerd en de straat werd afgesloten door brandweer en politie.