Brand bij afvalverwerkend bedrijf in de haven: één persoon raakt gewond

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin. Lire la suite ⮕

Eén dode bij nachtelijke brand in centrum Aalst, alert koppel voorkomt ergerBij een uitslaande brand in de Zonnestraat in Aalst is in de nacht van zaterdag op zondag viel één dodelijk slachtoffer te betreuren. Een tweede bewoonster kon, samen met haar huisdieren, gered worden uit het inferno. Lire la suite ⮕

Dodentol mijnramp Kazachstan opgelopen tot 42Bij een brand in een mijn van staalbedrijf ArcelorMittal in het centrum van Kazachstan zijn zaterdag zeker 42 mensen gestorven. Er worden nog vier personen vermist. Het is niet het eerste dodelijke incident in een Kazachse mijn van het staalbedrijf. Lire la suite ⮕

Man overleden bij arbeidsongeval in Antwerpse havenBij een ongeval op kaai 913 in de Antwerpse haven is zaterdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer kreeg een deel van een lading op zich tijdens het laden van een schip. Hij overleed ter plaatse. Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕