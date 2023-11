Bram uit Antwerpen wint reis ter waarde van 10.000 euro met GVA-wedstrijd: “Japan staat al jaren bovenaan mijn

bucketlist”Minister Caroline Gennez organiseert gespreksavond in De Serre voor 75 jarig bestaan mensenrechten

Burgemeester De Wever herhaalt oproep om leger in te zetten in Antwerpen: “Grote bezorgdheid bij Joodse gemeenschap” Op donderdag 2 november organiseert jongerenwerking ‘De Trappen’ een unieke avond tijdens KMSKA LAAT. De organisatie voorziet tal van activiteiten tijdens een avond die in het teken staat van …De provinciale groen- en recreatiedomeinen blijven op donderdag 2 november gesloten. De oorzaak is de komst van storm Ciarán met rukwinden tot zelfs 100 kilometer per uur. De verwachting is dat de …

Turnhoutse arts Thomas Mathieu blikt terug op succesvolle economische missie in Australië: “Het gaat nog weken duren om alles te laten bezinken” Klimaatdichters leggen laatste woord van Europees kunstproject in Hobokense Polder: “We willen poëzie levend maken” headtopics.com

Bram Dupré haalt longlist Bachelorprijs met ontwikkelen droneplatformBram Dupré (22) uit Kessel (Nijlen) staat op de longlist van de Bachelorprijs 2023. Hij haalde deze lijst met het ontwikkelen van een platform om drones veilig te laten landen op schepen. Lire la suite ⮕

ALLEMAAL ANTWERPEN: “Ik ben mijn oudste zusje verloren aan corona”Elke weekdag plukken onze reporter en fotograaf een toevallige voorbijganger van straat voor een fijn gesprek. Want iedereen heeft een verhaal. En zeker in Antwerpen. Vandaag: Sharon Renfrum (40). Lire la suite ⮕

Halloween in Zoo Antwerpen en Planckendael: ook dieren genieten van verse pompoenenHalloween staat voor de deur en ook de dieren in ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen) vieren mee. Van hun verzorgers krijgen ze deze week heerlijke pompoenen om van te eten en mee te spelen. Voor de dieren is het een vorm van verrijking. Lire la suite ⮕

Match tussen Antwerpen Noord en Ekeren Donk stopgezetDe wedstrijd tussen Antwerpen Noord en Ekeren Donk werd zaterdag stopgezet bij een 1-0 stand. Het is nu aan de voetbalbond om te beslissen wat er moet gebeuren. Lire la suite ⮕

Golfkarretjes van Lesley-Ann Poppe krijgen geen parkeervergunning in AntwerpenLesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton lanceerden begin augustus hun bedrijf Safe City Car. Ze brengen golfkarretjes aan de man als het ideale vervoermiddel in de stad. Alleen is de stad Antwerpen niet bereid om een parkeervergunning te geven aan dit soort vervoermiddel en kan de gebruiker er dus ook niet mee parkeren op straat. Lire la suite ⮕

Golfkarretjes van Lesley-Ann Poppe krijgen géén parkeervergunning in AntwerpenLesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton lanceerden begin augustus hun bedrijf Safe City Car. Ze brengen golfkarretjes aan de man als het ideale vervoermiddel in de stad. Alleen is de stad Antwerpen niet bereid om een parkeervergunning te geven aan dit soort vervoermiddel en kan de gebruiker er dus ook niet mee parkeren op straat. Lire la suite ⮕