Brabantstunnels enkele dagen afgesloten wegens herstellingswerken

Beide tunnels sluiten van maandagochtend 30 oktober 6u tot dinsdagavond 31 oktober 17u, en dan nog eens van donderdagochtend 2 november 6u tot vrijdagavond 3 november 17u. Het verkeer moet dan een bovengrondse omleiding volgen.

De ondergrondse parking Opera is gedurende de werken ook niet toegankelijk voor inrijdend verkeer. Uitrijden kan wel steeds via één van de uitritten, die afwisselend gebruikt zullen worden. Tijdens de sluiting wordt er onder meer gewerkt aan de ventilatie, verlichting, de camera’s, de veiligheidssystemen en het wegdek.Brand bij afvalverwerkend bedrijf in de haven: één persoon raakt gewond

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate headtopics.com

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin. Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

Kan het Amerikaanse machtsvertoon escaleren in het Midden-Oosten?Lees hier ons dossier over het Israëlisch-Palestijns conflict Na een decennium van verminderde militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten is Amerika Lire la suite ⮕

“Hamas-kopstukken die gewapende paragliders en duikers naar Israël stuurden zijn gedood”Het Israëlische leger heeft twee kopstukken van Hamas gedood. Dat bevestigen de Israëlische legerleiding en een Israëlisch beveiligingsagentschap. Het zou gaan om het hoofd van het luchtcommando, Asem Abu Rakaba en het hoofd van Hamas’ marine-eenheid. Die laatste voerde deze week nog het commando over een infiltratiepoging van op zee. Lire la suite ⮕

LIVE. Van Bommel begint met Yusuf en De Laet in de basis tegen BruggeDe topper tussen Club Brugge en Antwerp is altijd een beladen duel. Dit seizoen zoeken beide topploegen nog naar hun beste vorm. Een plek in de top zes van het klassement staat op het spel. Wie trekt aan het langste eind? Volg het hier LIVE! Lire la suite ⮕

Berchem Sport slikt eerste thuisnederlaag: “Dit was onze beste prestatie van het seizoen”Het treffen tegen Lyra-Lierse was zoals een derby hoort te zijn. Een stevige strijd, pittige duels, inzet langs beide kanten en twee supportersgroepen die om beurten het voortouw namen in de gezangen langs de zijlijn. Dat men in beide kampen van mening was dat men de beste kansen creëerde, geeft aan hoe dicht winst en verlies bij elkaar lagen. Lire la suite ⮕